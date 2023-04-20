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09:47, 20 апреля 2023Россия

Работавший учителем сын российской директрисы годами совращал школьниц

В Талице работавший учителем сын директрисы четыре года совращал школьниц

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Талице Свердловской области учитель английского, который был сыном директрисы, совращал учениц в школе в течение четырех лет. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным авторов канала, мужчина начал работать в школе в 2015 году, через пять лет после этого он вступил в отношения со школьницей. Россиянин совращал девочку в учительской. Бабушка школьницы, которая ее воспитывала, о происходящем не знала. Известно, что после расставания с девочкой учитель присылал ей интимные фотографии и шантажировал тем, что расскажет всем об их отношениях.

Около двух лет назад преподаватель начал отношения с 14-летней ученицей соседней школы. Они встречались около полутора лет, пока мужчину не задержали. Правоохранители завели в отношении учителя шесть уголовных дел.

Ранее в Новороссийске Краснодарского края 49-летний учитель географии совращал ученика и платил ему за фотосессии в обнаженном виде. Следователи выяснили, что учитель проводил «индивидуальные занятия» с девятиклассником на съемной квартире больше полугода.

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Анастасия Шейкина
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