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14:45, 20 апреля 2023Бывший СССР

В Запорожской области заявили о готовности отразить удар украинских войск

Балицкий заявил о готовности российских сил отразить наступление ВСУ в Запорожской области

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Российские военные готовы отразить возможное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, для этого у российских войск готова вся необходимая материально-техническая база, а на линии боевого соприкосновения имеются «достаточно хорошие» укрепления. «Противника видим, готовы к тому, чтобы отразить нападение на нашем направлении», — заявил он.

Ранее Балицкий сообщал, что ВСУ заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Он также указал на то, что украинские военные активизировались в зеленой полосе и собирают там свои силы.

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Алевтина Запольская
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