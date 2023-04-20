В Запорожской области заявили о готовности отразить удар украинских войск

Балицкий заявил о готовности российских сил отразить наступление ВСУ в Запорожской области

Российские военные готовы отразить возможное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, для этого у российских войск готова вся необходимая материально-техническая база, а на линии боевого соприкосновения имеются «достаточно хорошие» укрепления. «Противника видим, готовы к тому, чтобы отразить нападение на нашем направлении», — заявил он.

Ранее Балицкий сообщал, что ВСУ заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Он также указал на то, что украинские военные активизировались в зеленой полосе и собирают там свои силы.