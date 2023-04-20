Романтические отношения Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер стали мемом в сети

Романтические отношения актера Тимоти Шаламе и телезвезды Кайли Дженнер высмеяли в сети

Романтические отношения 27-летнего американского актера Тимоти Шаламе и 25-летней телезвезды, модели и предпринимательницы Кайли Дженнер стали мемом. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте betches.

На размещенных кадрах блогеры пародируют звезд, представляя их неловкий разговор. «Что?» — спрашивает девушка, глядя на смеющегося артиста. «Круто», — отвечает он ей. «Да…» — продолжает диалог «манекенщица». «Да! Да! Что?» — в свою очередь говорит ее избранник. «Ничего», — заканчивает беседу блогер в образе Дженнер.

Видео набрало 1,2 миллиона просмотров. Другие юзеры также стали высмеивать роман пары в сети. Так, одна из пользовательниц Twitter сравнила знаменитостей с Драконом и Ослом из серии мультфильмов «Шрек», другая — сопоставила со взрослой женщиной и ребенком. В то же время девушка с никнеймом Laaaaashli выразила свою разницу в восприятии звезд посредством куриной лапы, которая лежит на человеческой ноге.

Ранее Тимоти Шаламе заподозрили в романе с Кайли Дженнер. По данным источников, Шаламе и Дженнер состоят в отношениях с января 2023 года. Отмечается, что пара якобы вместе отметила Новый год в Аспене, после чего отправилась в отпуск на острова Теркс и Кайкос. Однако ни Дженнер, ни Шаламе, ни их представители данную информацию не комментировали.