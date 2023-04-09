Тимоти Шаламе заподозрили в романе с Кайли Дженнер

Актера Тимоти Шаламе заподозрили в романе с американской телезвездой Кайли Дженнер

Актера Тимоти Шаламе заподозрили в романе с американской телезвездой, моделью и предпринимательницей Кайли Дженнер. Об этом сообщается в аккаунте DeuxMoi в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По данным источников, что Шаламе и Дженнер состоят в отношениях с января 2023 года. Отмечается, что пара якобы вместе отметила Новый год в Аспене, после чего они отправились в отпуск на острова Теркс и Кайкос.

Однако ни Дженнер, ни Шаламе, ни их представители данную информацию не комментировали.

В марте журналисты Page Six вновь заподозрили американского актера Леонардо Ди Каприо в романе с супермоделью Джиджи Хадид. Пару заметили вместе на вечеринке, которую устраивали перед кинопремией «Оскар» в Лос-Анджелесе. Знаменитости прибыли на мероприятие раздельно, однако провели вместе почти весь вечер, отметили очевидцы.