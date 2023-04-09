Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
01:29, 9 апреля 2023Культура

Тимоти Шаламе заподозрили в романе с Кайли Дженнер

Актера Тимоти Шаламе заподозрили в романе с американской телезвездой Кайли Дженнер
Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе. Фото: Tom Nicholson / Reuters

Актера Тимоти Шаламе заподозрили в романе с американской телезвездой, моделью и предпринимательницей Кайли Дженнер. Об этом сообщается в аккаунте DeuxMoi в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По данным источников, что Шаламе и Дженнер состоят в отношениях с января 2023 года. Отмечается, что пара якобы вместе отметила Новый год в Аспене, после чего они отправились в отпуск на острова Теркс и Кайкос.

Однако ни Дженнер, ни Шаламе, ни их представители данную информацию не комментировали.

В марте журналисты Page Six вновь заподозрили американского актера Леонардо Ди Каприо в романе с супермоделью Джиджи Хадид. Пару заметили вместе на вечеринке, которую устраивали перед кинопремией «Оскар» в Лос-Анджелесе. Знаменитости прибыли на мероприятие раздельно, однако провели вместе почти весь вечер, отметили очевидцы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о сотрудничестве Дарьи Треповой со следствием
Доктор Павлова перечислила симптомы дефицита гормонов щитовидной железы
Тимоти Шаламе заподозрили в романе с Кайли Дженнер
Сотни палестинцев забаррикадировались на Храмовой горе в Иерусалиме
Врачи рассказали о бесполезности пульсоксиметров при коронавирусе
Анонсированы три новых фильма по «Звездным войнам»
Россияне увеличили инвестиции в золото
Неизвестная женщина с вооруженной охраной пришла проститься с Татарским
Кадыров сообщил о срыве наступления ВСУ на запорожском направлении
Стали известны подробности самого мощного наводнения в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.