Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:15, 13 марта 2023Ценности

Ди Каприо и Хадид вновь заподозрили в романе из-за совместного выхода в свет

Журналисты Page Six заподозрили Ди Каприо в романе с Хадид из-за совместного выхода в свет

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Журналисты Page Six вновь заподозрили американского актера Леонардо Ди Каприо в романе с супермоделью Джиджи Хадид. Материал опубликован на сайте издания.

Известно, что пару заметили вместе на вечеринке, которую устраивали перед кинопремией «Оскар» в Лос-Анджелесе. Знаменитости прибыли на мероприятие раздельно, однако провели вместе почти весь вечер, отметили очевидцы. По словам инсайдеров, Хадид и Ди Каприо общались друг с другом в компании других приятелей в VIP-зоне.

Материалы по теме:
«Мне достаточно быть собой» Как Зендея превратилась из простого подростка в самую молодую икону стиля в мире?
«Мне достаточно быть собой»Как Зендея превратилась из простого подростка в самую молодую икону стиля в мире?
6 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

«Они почти не отходили друг от друга, сидя в месте для VIP-гостей», — рассказали анонимные источники в интервью Page Six. При этом сами актер и манекенщица еще никак не комментировали новости о своем романе, которые появились из-за их совместного выхода в свет.

Предположения, что актер начал встречаться с Джиджи Хадид, впервые появились в сентябре 2022 года. Тогда в распоряжение Daily Mail попали снимки папарацци, на которых видно, как Ди Каприо и Хадид общаются друг с другом на вечеринке, прошедшей в рамках Недели моды в Нью-Йорке после очередного показа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос о переименовании России в Московию
В Кремле оценили желание Папы Римского приехать в Россию
Ди Каприо и Хадид вновь заподозрили в романе из-за совместного выхода в свет
В ЛНР не заметили танков Leopard 2 на передовой
Кремль заявил об отсутствии предпосылок для мирной ситуации на Украине
Путин поговорил с Пашиняном по телефону
Анонсирована встреча Путина с Кадыровым
Россиянину дали восемь лет за попытку заживо сжечь подругу на глазах у ее детей
Раскрыт срок таяния снега в Москве
США предупредили об угрозе краха экономики из-за банкротства SVB
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.