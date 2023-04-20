В Москве произошла массовая отмена рейсов

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы 20 апреля отменили или задержали 20 рейсов

В аэропортах Москвы в четверг, 20 апреля, произошла массовая отмена и задержка рейсов — вылет 20 самолетов произошел не по расписанию. Информация об этом появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Согласно опубликованным данным, в аэропорту Внуково задержаны три рейса, отменено — семь, в Домодедово изменено время вылета девяти воздушных судов, отменено отправление еще одного. Данных о сбоях в расписании в Шереметьево и Жуковском нет.

Ранее в апреле исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев предложил досматривать пассажиров в аэропорту с помощью тысяч камер и датчиков. По его словам, досмотр должен быть комфортным для туристов и включать в себя минимальное количество действий.