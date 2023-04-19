Пассажиров предложили досматривать в аэропорту с помощью тысяч камер и датчиков
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев предложил досматривать пассажиров в аэропорту с помощью тысяч камер и датчиков. Об этом он рассказал Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По словам Пантелеева, досмотр должен быть комфортным для путешественников и включать в себя минимальное количество действий. В то же время, подчеркнул он, нужно сохранить исчерпывающие меры безопасности.
«Если досмотр будет реализован в формате прохода по коридору, за стенками которого будет тысяча видеокамер, анализаторов, датчиков и так далее, но пассажиру при этом не надо будет доставать паспорт, ставить вещи на ленту, снимать обувь — это идеальный сценарий», — объяснил эксперт.
Пантелеев отметил, что на сегодняшний день такое решение вполне возможно реализовать, однако потребуется потратить много денег.
Ранее сообщалось, что житель Дагестана украл у пассажира самолета часы во время досмотра в аэропорту Шереметьево.