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20:06, 19 апреля 2023Путешествия

Пассажиров предложили досматривать в аэропорту с помощью тысяч камер и датчиков

Директор агентства «Авиапорт» предложил досматривать пассажиров с помощью камер в коридоре

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев предложил досматривать пассажиров в аэропорту с помощью тысяч камер и датчиков. Об этом он рассказал Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам Пантелеева, досмотр должен быть комфортным для путешественников и включать в себя минимальное количество действий. В то же время, подчеркнул он, нужно сохранить исчерпывающие меры безопасности.

«Если досмотр будет реализован в формате прохода по коридору, за стенками которого будет тысяча видеокамер, анализаторов, датчиков и так далее, но пассажиру при этом не надо будет доставать паспорт, ставить вещи на ленту, снимать обувь — это идеальный сценарий», — объяснил эксперт.

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Пантелеев отметил, что на сегодняшний день такое решение вполне возможно реализовать, однако потребуется потратить много денег.

Ранее сообщалось, что житель Дагестана украл у пассажира самолета часы во время досмотра в аэропорту Шереметьево.

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Зарина Дзагоева
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