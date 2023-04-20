Бизнес выступил против ужесточения борьбы с промышленностью за чистый воздух

РСПП попросил отложить поправки о компенсации при недостижении квот по выбросам

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил отложить принятие поправок, которые лишат бизнес возможности выполнять компенсационные мероприятия при недостижении квот по снижению выбросов загрязняющих веществ. О том, что в России выступили против ужесточения борьбы с промышленностью за чистый воздух, сообщают «Ведомости».

Президент РСПП Александр Шохин направил соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину. В нем отмечено, что в числе поправок есть решение, которое не обсуждалось с бизнес-сообществом и не рассматривалось в первом чтении законопроекта. По словам Шохина, установленные требования по сокращению выбросов заведомо невыполнимы. При этом действующая редакция закона о выбросах не имеет такую проблему, так как позволяет предприятиям проводить компенсационные мероприятия.

Такими мероприятиями считаются развитие природоохранных и озелененных территорий, перевод транспорта на новые виды топлива, снижение загрязнения воздуха от тепловых электростанций (ТЭС) и котельных и другие меры. РСПП считает, что при отмене альтернативных мер поставленная перед компаниями задача изменится — им нужно будет достичь квот вне зависимости от наличия технических возможностей.

Шолохов добавил, что до конца эксперимента по квотированию выбросов осталось менее четырех лет — это вдвое меньше инвестиционного цикла для отраслей тяжелой промышленности. При этом покупать зарубежное оборудование стало сложнее на фоне введения санкций. Эксперимент проводится в 12 городах России в рамках проекта «Чистый воздух». Согласно плану, к концу 2026 года предприятия должны снизить выбросы на 20 процентов относительно показателей 2017 года.

Правки к законопроекту подготовило Минприроды. Его представители заявили, что в использовании компенсационных мероприятий нет необходимости. Ведомство отмечает, что в декабре 2022 года все крупные предприятия в городах-участниках эксперимента подтвердили выполнение планов по сокращению выбросов в срок.

В декабре 2022 года правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому в отношении предприятий будут вводить штрафы за непредставленные или представленные только частично данные о выбросах парниковых газов. На данный момент обязательства предоставлять данные действуют для крупных предприятий, ежегодно выбрасывающих в атмосферу 150 тысяч тонн вредных веществ. С 2024 года такая отчетность станет обязательной для компаний с выбросами более 50 тысяч тонн.