Российские предприятия задумали штрафовать за вред планете

В России захотели штрафовать предприятия за отсутствие данных о вредных выбросах

Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому в отношении предприятий будут вводить штрафы за вред планете — в частности за непредставленные или представленные в неполном объеме данные о выбросах парниковых газов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Изменения хотят внести в Кодекс об административных правонарушениях. На данный момент обязательства предоставлять данные действуют в отношении крупных предприятий, которые в год выбрасывают в атмосферу 150 тысяч тонн вредных веществ. С 2024 года подобная отчетность станет обязательной для компаний с выбросами более 50 тысяч тонн.

Если изменения будут согласованы, то за отсутствие отчета о выбросах, нарушение сроков его предоставления или за недостоверные данные, должностные лица будут штрафовать на 35-50 тысяч рублей. Предпринимателям без образования юрлица придется заплатить от 100 до 250 тысяч рублей, юридическим лицам — от 100 до 500 тысяч.

По словам экспертов, указанные суммы могут оказаться существенными для предприятий. При этом у предприятий, которые до этого не занимались составлением подобных отчетов, увеличатся затраты на подготовку документов. Вопросы у специалистов также вызвали критерии определения достоверности информации.

Ранее в ноябре о штрафах за превышение квот на выбросы вредных веществ в атмосферу заявили в Минприроды. Тогда министр Александр Козлов уточнил, что на трубах предприятий-загрязнителей в 12 городах должны установить приборы, которые будут автоматически фиксировать объем выбрасываемых в воздух вредных веществ.