Российские предприятия захотели штрафовать за вред планете

В Минприроды предложили штрафовать российские предприятия за превышение квот по выбросам

В России захотели наказывать предприятия за вред планете — компании могут начать штрафовать за превышение квот на выбросы вредных веществ в атмосферу. Соответствующий законопроект предложили в Минприроды, пишет «Российская газета».

Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях, пояснил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. По его словам, на трубах предприятий-загрязнителей в 12 городах должны установить приборы, которые будут автоматически фиксировать объем выбрасываемых в воздух вредных веществ. Отмечается, что системы произведены в России и сейчас проходят сертификацию.

«Установим штрафы в административном кодексе за превышение выбросов по квотам. Сегодня ответственности нет никакой», — заявил министр. По словам Козлова, размер первого штрафа будет не более 250 тысяч рублей, а, если завод не снизит выбросы к 2027 году, то платить придется 10 процентов от выручки. Министр уточнил, что законопроект должны внести в Госдуму до конца 2022 года.

Ранее аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснили, что в 2021 году российские предприятия побили рекорд по количеству производственного мусора — объем таких отходов достиг 8,45 миллиарда тонн. Лидером по загрязнению окружающей среды аналитики назвали Кемеровскую область — заводы в этом регионе произвели 3,8 миллиарда тонн или 45 процентов от общего объема отходов.