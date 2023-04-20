Россиянам предложили открыть вклад в еще одной валюте

«Ъ»: на банковском рынке России появился вклад в индийских рупиях

На банковском рынке России появился вклад в еще одной экзотичной валюте — индийских рупиях. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как стало известно изданию, предложения пока единичные. В частности, об открытии счетов в рупиях сообщали «Союз» и Абсолют-банк. Кроме того, Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ) запустил срочный вклад. Уточняется, что минимальная сумма составляет 10 тысяч INR для граждан и 100 тысяч INR для компаний.

Как отметил председатель совета директоров ПСКБ Владимир Прибыткин, товарооборот в рупиях растер, однако вклад рассматривается как скорее мера стимулирования сохранения остатков в этой валюте, а не как выгодное коммерческое предложение. В то же время он допустил запуск выдачи кредитов в рупиях.

«Ъ» также отмечает, что российские банки начали запускать депозиты и в других экзотичных валютах, в том числе в дирхамах ОАЭ. Однако, отмечает издание, ставки по ним минимальны.

Ранее сообщалось, что россияне начали больше интересоваться вкладами в китайской валюте. В частности, наиболее активно используют операции с юанем для сохранения и приумножения средств граждане из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.