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Россияне заинтересовались вкладами в китайской валюте

Банки в России отметили рост интереса граждан ко вкладам в юанях

Фото: Shutterstock

В последнее время россияне начали чаще интересоваться вкладами в китайской валюте, пишет ТАСС со ссылкой на информацию ряда российских банков. При этом в стране продолжают действовать ограничения на снятие наличной валюты со счетов.

Так, в кредитной организации ДОМ.РФ отметили, что наиболее активно используют операции с юанем для сохранения и приумножения средств граждане из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Банк ожидает рост объема вкладов в этой валюте в четвертом квартале.

Портфель вкладов в юанях уже вырос в июле в Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ) на 12 процентов. Однако его доля все еще остается небольшой. О тенденции рассказала директор департамента вкладных продуктов АТБ Василина Винниченко. В то же время она добавила, что ни в Москве, ни в регионах присутствия банка, граничащих с Китаем (Приморский край, Амурская область, Хабаровский край) ажиотажного спроса на открытие вкладов в юанях не наблюдается.

Тренд также заметили в ББР банке. По его информации, в последнее время данный инструмент больше всего популярен в западной и центральной частях России и, традиционно, в Дальневосточном федеральном округе.

Другие банки тоже стали предоставлять россиянам возможность хранить средства в китайской валюте. К примеру, в банке «Зенит» можно открыть вклад с минимальной суммой в 10 тысяч юаней и сроком на 91 или 181 день. В Альфа-банке такая возможность появится в августе.

Ранее «Известия» сообщили, что банки в России стали отказывать клиентам в продуктах в долларах и евро. В частности, приостановили открытие счетов и вкладов в валюте ЮниКредит Банк и ДОМ.РФ.

В марте ЦБ запретил россиянам снимать c валютных счетов и вкладов более 10 тысяч долларов. Если сумма на счету выше, то оставшуюся часть клиент может получить в рублях по рыночному курсу на день выдачи. 22 июля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что действующие до 9 сентября валютные ограничения будут продлены.

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Мария Грушко
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