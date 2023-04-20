Станций зарядки электромобилей в России стало больше

2ГИС и Автотека: в России стало в 2 раза больше станций для зарядки электромобилей

Количество станций для зарядки электромобилей в России удвоилось за последний год. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования сервисов «2ГИС Про» и «Автотека», имеющегося в распоряжении «Ленты.ру».

По состоянию на 18 апреля 2023 года в России функционируют 1664 станции зарядки электромобилей, что на 105 процентов больше, чем год назад. Наибольшее количество таких точек сейчас в Москве (300 станций), в лидерах также Южно-Сахалинск, Красноярск, Санкт-Петербург и Казань.

Столица Сахалина стала единственным городом в топе с населением менее одного миллиона человек — по данным последней переписи населения в городе проживает только 181,5 тысяча человек. В прошлом году в Сахалинской области количество установленных станций достигло рекордных 164, и значительная часть из них приходится на областной центр.

Эксперты сопоставили расположение станций зарядки электромобилей на картах городов с соответствующими поисковыми запросами пользователей сервиса «2ГИС Про». В столице их распределение по городу довольно равномерное и в целом удовлетворяет текущий спрос. В Санкт-Петербурге и Красноярске, напротив, оказалось больше локаций, в которых станций мало, а ищут их активно.

Авторы исследования сообщили также о возросшем интересе населения к приобретению автомобилей с электродвигателем. По данным «Автотеки», количество проверок VIN-номеров таких транспортных средств с пробегом в городах-миллионниках за первый квартал 2023 годы подскочило на 117 процентов. Самими популярными моделями при этом стали Toyota Prius, Lexus RX, Honda Civic и Nissan Leaf.

С 1 марта 2023 года владельцы электромобилей в России могут бесплатно пользоваться платными дорогами. Правительство запустило эксперимент совместно с госкомпанией «Автодор», он продлится до конца текущего года.

