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06:43, 17 февраля 2023Экономика

Россияне на электромобилях смогут бесплатно пользоваться платными дорогами

«Ъ»: с 1 марта владельцы электромобилей смогут бесплатно пользоваться платными дорогами

Фото: агентство «Москва»

С 1 марта владельцы электромобилей смогут бесплатно пользоваться платными дорогами. Соответствующее решение приняло правительство России. Об этом в пятницу, 17 февраля, пишет «Коммерсантъ».

Эксперимент запустят по поручению первого зампреда правительства Андрея Белоусова Минэкономики совместно с госкомпанией «Автодор», он продлится до конца 2023 года.

Для бесплатного проезда по платным трассам владельцам электромобилей нужно купить за 3–3,5 тысячи рублей или арендовать у «Автодора» бесконтактный транспондер T-pass. Для этого потребуются документы, подтверждающие, что автомобиль оснащен исключительно электрическим двигателем. При наличии у водителя T-pass его нужно предоставить в офис компании.

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Владельцам электромобилей будет разрешен свободный проезд по платным трассам М1, М3, М4, М11, М12 и ЦКАД, а также по участку М11 с 15 по 58 километр и обходу Одинцово. В Минэкономике подсчитали, что владельцы электромобилей смогут сэкономить в среднем две тысячи рублей.

Ранее производитель электромобилей Evolute «Моторинвест» предложил зафиксировать стоимость электроэнергии для зарядки электротранспорта на уровне восьми рублей за 1 киловатт-час.

Власти России собрались в девять раз увеличить производство электромобилей. В 2023 году в стране планируется произвести 18 тысяч таких авто, а в 2024 году планируется выпустить 36 тысяч таких машин. Согласно обновленной стратегии развития автомобильной промышленности страны до 2035 года, почти каждый седьмой автомобиль в России в 2030 году будет электрическим.

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Марина Совина
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