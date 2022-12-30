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20:05, 30 декабря 2022Экономика

В России захотели сделать почти каждый седьмой автомобиль электрическим

К 2030 году электромобили будут составлять до 15 процентов российского авторынка

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Почти каждый седьмой автомобиль в России в 2030 году будет электрическим, следует из обновленной стратегии развития автомобильной промышленности страны до 2035 года. Об этом пишет ТАСС.

«Планируется появление линейки российских автомобилей с достижением значительных темпов роста продаж (65-70 процентов в год с долей электротранспортных средств не менее 15 процентов совокупного объема автомобильного рынка в натуральном выражении к 2030 году), создание новых производств и компонентов и материалов для электромобилей и гибридного транспорта с наращиванием их экспорта, включая тяговые батареи, ячейки к ним, катодные и анодные материалы и другие компоненты и материалы», — цитирует документ агентство.

Стратегия также предполагает, что для достижения целевых показателей реализации программы потребуется до 300 миллиардов рублей из федерального бюджета России. Речь идет об «ускорении локализации критически важных автомобильных компонентов» в стране.

В рамках стратегии также планируется, что к 2035 году доля отечественных автомобилей на российском рынке должна будет вырасти до 83 процентов. Кроме того, к 2030-му объем продаж легковых автомобилей на внутреннем рынке может составить свыше 1,6 миллиона машин. Доля экспорта легковушек к 2035-му в объеме производства также вырастет.

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Мария Грушко
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