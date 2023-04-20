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11:13, 20 апреля 2023Россия

В России оценили перспективы новых санкций Евросоюза

Депутат Журова заявила об исчерпании Евросоюзом новых мер для антироссийских санкций

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Европейскому союзу (ЕС) с каждым разом сложнее придумывать новые меры для антироссийских санкций, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она оценила перспективы введения ограничений, которые станут серьезным ударом для Москвы.

Абсурд уже превышает всевозможные пределы по поводу санкций. Они уже начинают включать, лишь бы что-то звучало в повестке

Светлана Журовадепутат Госдумы

«Видимо, все подходит к какой-то точке, когда уже придумать невозможно, а мы все равно не на боку лежим. Видимо, было понимание, что за это время мы должны были грохнуться экономически, но у нас все еще нормально. В этом отношении, конечно, что-то еще можно придумывать, но они, видимо, исчерпали, фантазия закончилась. Вроде уже все закрыли, казалось бы. Если закрывать дальше, это уже стрелять себе в ногу. Сейчас-то для многих бизнесов это был крах, но может грохнуться все намного сильнее у них. Умные экономисты и политики это понимают», — сказала депутат.

Как пишет Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного европейского чиновника, ЕС достиг потолка после введения десятого пакета антироссийских санкций. Меры против некоторых отраслей невозможны, поскольку задевают интересы отдельных стран объединения. На них может быть наложено вето, говорится в материале издания.

«Мы закончили. Если мы введем больше санкций, будет больше исключений, чем [ограничительных] мер», — сказал собеседник газеты.

Источники FT полагают, что в качестве ограничений ЕС будет расширять список попавших под санкции лиц и ужесточать меры против обхода уже принятых запретов. Неформальное обсуждение 11 пакета антироссийских санкций начнется 21 апреля.

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Варвара Кошечкина
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