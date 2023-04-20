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22:45, 20 апреля 2023Экономика

Покидающие Россию иностранные компании обязали платить единоразовый сбор

Bloomberg: уходящие из России иностранные компании не смогут избежать единоразового сбора

Фото: Rick Wilking / Reuters

Иностранные компании, покидающие Россию, не освободят от разового сбора на сверхприбыль, который планируют ввести с 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в качестве альтернативы этот сбор могут включить в саму сделку по выходу из бизнеса в дополнение к уплате добровольного взноса в федеральный бюджет в размере не менее 10 процентов от суммы осуществляемой сделки.

Уточняется, сейчас разрешения на выход с российского рынка ожидают UniCredit, Volkswagen, Raiffeisen Bank International — они должны получить разрешение специальной комиссии Минфина. Утверждается, что исключений в уплате сбора не будет, «потому что бюджету нужны деньги».

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в России введут налог 10 процентов на сделки по продаже бизнеса для иностранных компаний 14 апреля.

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Юлия Мискевич
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