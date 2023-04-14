В России введут налог на продажу бизнеса для иностранных компаний

Силуанов: для иностранных компаний будет введен налог в 10% на продажу бизнеса в России

В России введут налог 10 процентов на сделки по продаже бизнеса для иностранных компаний. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

По словам главы Минфина, введение создает условия для того, чтобы «наоборот компании с иностранным участием продолжали здесь работать, чтобы выход был не выгоден для иностранного бизнеса».

«Если иностранный бизнес продолжает работать, (...) мы не препятствуем выводу части дивидендов своим материнским компаниям за рубеж», — заключил Силуанов.

Ранее Антон Силуанов сообщил, что российским властям в 2022 году удалось сохранить доверие к финансовой системе, стабилизировать инфляцию и курс рубля.