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05:16, 20 апреля 2023Мир

Шольц оценил потребность Украины в новых типах вооружений

DPA: канцлер ФРГ Шольц заявил, что Украине сейчас не требуются новые типы вооружений
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Украине по-прежнему необходима военная помощь, однако новые типы вооружений ей сейчас не требуются, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. Об этом сообщает агентство DPA.

Политик отметил, что на данный момент Киев нуждается в системах противоракетной обороны, танках и боеприпасах. «Это [поставки таких вооружений] и останется основой того, что нам предстоит делать в будущем», — подчеркнул он. Немецкий канцлер также призвал готовиться к тому, что военная помощь Украине может быть нужна еще долгое время.

По мнению агентства, таким образом Шольц в очередной раз косвенно отказал украинской стороне в истребителях, которые она хочет получить от Запада.

Ранее стало известно, что Киев получил от Берлина вторую систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T и 16 управляемых ракет. Сообщалось, что, предположительно, вооружения прибыли на Украину в воскресенье, 16 апреля.

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Марина Совина
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