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18:56, 20 апреля 2023Мир

Офицер США призвал Вашингтон надавить на Зеленского для переговоров с Путиным

Подполковник США Дэвис призвал Вашингтон надавить на Зеленского для переговоров с Путиным

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Вашингтон должен надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он начал переговоры о мире с российским коллегой Владимиром Путиным. К этому призвал американскую сторону подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, передает 19FortyFive.

«Я понимаю, что многие отвергнут это предложение, но США должны оказать давление на Зеленского, чтобы он добивался урегулирования кризиса при помощи переговоров», — высказался офицер. Он заверил, что для Киева не существует путей военной победы в конфликте с Москвой.

По мнению Дэвиса, для достижения устойчивого мира лидера западных стран должны заявить Зеленскому, что военная и финансовая поддержка не может продолжаться бесконечно, поэтому ему нужно заключить сделку с Путиным. Он подчеркнул, что возвращение Украины к границам 1991 года не произойдет.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) добиться полной оперативной совместимости с военными подразделениями Североатлантического альянса. Он также заверил, что в свое время Украина станет членом НАТО.

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Виктория Кондратьева
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