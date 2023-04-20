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20:37, 20 апреля 2023Экономика

Соавтор законопроекта о самозапрете на кредиты рассказал о сути механизма

Депутат Бахарев: самозапрет на оформление займов не отразится на кредитной истории

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Законопроект о самозапрете на оформление кредитов для россиян связан с возросшим числом случаев мошенничества. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал соавтор инициативы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. Он также объяснил суть работы механизма, заверив, что самозапрет не отразится на кредитной истории граждан.

Законопроект, который позволит наложить запрет на выдачу финансовыми организациями займов, связан с крупными потерями россиян из-за действий мошенников, отметил депутат.

«У нас за прошлый год с банковских счетов россиян была похищена рекордная сумма средств — более 14 миллиардов рублей. Так называемый средний чек хищения составил около 15 тысяч рублей. Самое главное, что сумма растет от года к году. Для сравнения: в 2021 году было похищено около 13 миллиардов рублей. Санкционный фон в прошлом году оказался выгодным прикрытием для активизации действий мошенников», — рассказал он.

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Этот запрет можно будет оформить через МФЦ или через «Госуслуги», отметил депутат. При этом ограничения можно установить как на все виды займов, так и на отдельные. Он будет действовать, пока гражданин его не отменит.

Запрет является отзывным, его можно в любой момент отозвать, если возникла необходимость воспользоваться заемными средствами. Он является бесплатным и не ухудшает кредитную историю заемщика, для многих это важно

Константин Бахаревдепутат Госдумы

«В совокупности наш законопроект поможет предупредить случаи мошеннического получения займов и кредитов третьими лицами путем незаконного использования персональных данных граждан. После вступления закона в силу кредитные организации, прежде чем оформить кредитный договор, обязаны будут проверить наличие такого самозапрета в бюро кредитных историй. И если такой запрет установлен гражданином, мы имеем дело с какими-то мошенниками», — объяснил Бахарев.

Законопроект о праве россиян устанавливать самозапрет на выдачу кредитов был внесен в Госдуму 20 апреля. Авторы инициативы считают, что это позволит успешнее бороться с незаконным оформлением кредитов.

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Мария Сметанина
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