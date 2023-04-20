В Госдуме предложили способ борьбы с незаконным оформлением кредитов мошенниками

В Госдуму внесли законопроект о праве россиян устанавливать самозапрет на выдачу кредитов

В Госдуме предложили бороться с незаконным оформлением кредитов мошенниками, дав россиянам право устанавливать самозапрет на их выдачу. Соответствующий законопроект внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, пишет ТАСС.

Авторы документа считают, что необходимо разрешить гражданам устанавливать в своей кредитной истории запрет на заключение с ними договоров потребзайма кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО). Как пояснил Аксаков, эта мера поможет предотвращать получение кредитов третьими лицами путем незаконного использования персональных данных граждан.

Он подчеркнул, что иногда злоумышленникам удается оформить займ на другого человека с помощью методов социальной инженерии — в таких случаях жертва под психологическим воздействием добровольно переводит деньги или раскрывает мошенникам банковские сведения.

Согласно документу, для установки запрета россиянин будет должен подать во все квалифицированные бюро кредитных историй соответствующее заявление через «Госуслуги». Запрет можно будет ввести как для всех займов, так и для отдельных их видов, а также для выборочных способов заключения кредитного договора.

Во время действия запрета кредитор будет обязан отказывать клиенту в заключении договора потребзайма. Если банк или МФО все же выдаст кредит вопреки запрету, организации не смогут требовать от заемщика возврата выданных денег.

В апреле ЦБ предупредил россиян о новой схеме кражи денег с банковских карт. Теперь мошенникам не нужны данные карт — они используют сервис снятия наличных денег по QR-коду, который стал доступен в некоторых банковских приложениях. Злоумышленники звонят клиентам под видом сотрудников банка и сообщают о подозрительном запросе на снятие средств со счета, а для отмены этой операции просят прислать QR-код.