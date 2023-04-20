Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:45, 20 апреля 2023Забота о себе

Анна Семенович рассказала о сексе после 40

Певица Анна Семенович призналась, что после 40 лет стала испытывать самые сильные оргазмы

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

45-летняя российская певица, телеведущая и актриса Анна Семенович в своем новом посте в социальных сетях рассказала о сексе после 40. Звезду цитирует издание Sport24.ru.

Подписчики спросили Семенович, есть ли секс после 40 лет. В ответ она призналась, что после 40 ей нравится заниматься сексом гораздо больше, чем в 20 или 30 лет. «Ты знаешь, что ты хочешь, и не стесняешься сказать об этом партнеру. Потому что многие женщины стесняются что-то сказать про секс своему мужчине», — посетовала она.

По словам артистки, она не стесняется говорить партнеру о желаниях. Кроме того, добавила она, в этом возрасте она стала испытывать более приятные ощущения от секса. «Поэтому секс после 40 — это муа! Ждите, когда вам будет 40, и кайфанете! Самые крутые оргазмы как раз после 40!» — сказала Семенович.

Материалы по теме:
Неосновной инстинкт. Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
Неосновной инстинкт.Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
3 апреля 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022

Ранее певица Лолита рассказала об особенностях секса в зрелом возрасте. По ее словам, она была уверена, что после 50 лет он исчезнет из ее жизни, но ошибалась. Более того, интимная близость с годами стала качественнее и осознаннее, добавила она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось о ходе боев за Артемовск
Москвичам назвали три доступных направления для путешествий на майские праздники
Страны G7 собрались ввести почти полный запрет на экспорт в Россию
Виктория Боня сравнила Россию и популярную европейскую страну
Семилетняя россиянка уронила пятимесячную сестру с девятого этажа
Тело 33-летнего певца Динара Рахматуллина обнаружили в студии звукозаписи
Семья из трех человек пострадала при взрыве батареи в квартире Дагестана
Анна Семенович рассказала о сексе после 40
Названы любимые сериалы разных поколений россиян
Умер американский певец Отис Реддинг Третий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.