Анна Семенович рассказала о сексе после 40

Певица Анна Семенович призналась, что после 40 лет стала испытывать самые сильные оргазмы

45-летняя российская певица, телеведущая и актриса Анна Семенович в своем новом посте в социальных сетях рассказала о сексе после 40. Звезду цитирует издание Sport24.ru.

Подписчики спросили Семенович, есть ли секс после 40 лет. В ответ она призналась, что после 40 ей нравится заниматься сексом гораздо больше, чем в 20 или 30 лет. «Ты знаешь, что ты хочешь, и не стесняешься сказать об этом партнеру. Потому что многие женщины стесняются что-то сказать про секс своему мужчине», — посетовала она.

По словам артистки, она не стесняется говорить партнеру о желаниях. Кроме того, добавила она, в этом возрасте она стала испытывать более приятные ощущения от секса. «Поэтому секс после 40 — это муа! Ждите, когда вам будет 40, и кайфанете! Самые крутые оргазмы как раз после 40!» — сказала Семенович.

Ранее певица Лолита рассказала об особенностях секса в зрелом возрасте. По ее словам, она была уверена, что после 50 лет он исчезнет из ее жизни, но ошибалась. Более того, интимная близость с годами стала качественнее и осознаннее, добавила она.