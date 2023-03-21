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21:15, 21 марта 2023Забота о себе

Певица Лолита рассказала о кайфе от секса после 50

Певица Лолита Милявская заявила, что после 50 лет секс стал качественнее и осознаннее

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская и украинская эстрадная певица Лолита Милявская, ставшая гостьей шоу «Вопрос ребром» рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко), рассказала об особенностях секса в зрелом возрасте. Выпуск шоу доступен на канале Gazgolder на YouTube.

Артистка была уверена, что после 50 лет секс исчезнет из ее жизни, но ошиблась. Более того, он стал качественнее и осознаннее. В понимании Лолиты, в юности интимная близость была способом лучше познать мир и себя, в зрелости она стала более осмысленной и эмоциональной, но «кайфа ничуть не меньше».

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При этом певица отметила, что сейчас ей неинтересен секс просто ради секса, духовная близость с партнером ей гораздо интереснее физической. «Мне 59, и я не готова заниматься сексом, чтобы им заниматься. Мне нужны эмоции, в том числе и от другого человека. Тогда это занятие любовью, а не секс», — заявила Лолита.

Ранее Лолита Милявская раскрыла, сколько денег в прошлом проиграла в казино. Она вспомнила, что ранее потратила в игорном заведении 1,7 миллиона долларов.

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Наталья Обрядина
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