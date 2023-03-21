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16:31, 21 марта 2023Культура

Лолита раскрыла проигранную в казино сумму денег

Певица Лолита Милявская рассказала, что проиграла в казино 1,7 миллиона долларов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Украинская и российская эстрадная певица Лолита Милявская, ставшая гостьей шоу «Вопрос ребром» рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко), рассказала, сколько в прошлом проиграла денег в казино. Выпуск проекта доступен на YouTube.

Артистка вспомнила, что ранее потратила в игорном заведении 1,7 миллиона долларов (более 131 миллиона рублей). Она подчеркнула, что эта сумма была израсходована не в один день.

«Это длительное время. И это как бы счетчики. Он [владелец казино] мне сказал: "Сегодня ты по нулям". Они хорошо ко мне относились. Мне повезло. Они понимали, что у меня что-то не клеится в жизни. Я же не просто играла. Я творила чудеса, могла разное сделать, пока играла в автоматы. И бухнуть, и там кое-что еще», — сказала Лолита, отметив, что уже не помнит, за какой период проиграла денежные средства.

Ранее Лолита Милявская призналась, что сталкивалась с преследованием маньяка. «Люди, которые преследуют, обычно психически нездоровы. Их нельзя провоцировать. Нужно сразу обращаться в органы. У меня такой случай был лет десять назад. Я написала заявление в полицию, и мне помогли», — рассказала 59-летняя певица. Она подчеркнула, что выступает против публикации личных данных знаменитостей, поскольку неадекватные поклонники могут этим воспользоваться.

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Сергей Равин
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