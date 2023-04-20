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03:51, 20 апреля 2023Россия

Посол Антонов назвал логику США по возврату к ДСНВ извращенной

Посол России в Вашингтоне Антонов назвал условия возврата к ДСНВ для США
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Globallookpress.com

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что для возобновления функционирования Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) власти США должны отказаться от наращивания угроз нацбезопасности России. Об этом он заявил в интервью изданию Newsweek.

«США должны пересмотреть свою враждебную политику в отношении нашей страны и отказаться от курса на эскалацию угроз национальной безопасности России», — отметил дипломат.

Антонов также указал на возрастающий совокупный ядерный потенциал стран НАТО. По его мнению, этот фактор нельзя игнорировать при рассмотрении будущего Договора. Кроме этого глава дипведомства назвал логику американских властей «извращенной», поскольку те отказываются сотрудничать с Россией в обычном режиме и в то же время настаивают на возвращении к регулярному сотрудничеству по вопросу режима проверки ДСНВ.

Он отметил, что американские военные желают как можно скорее попасть на российские базы ядерного оружия. «Мы не согласны с таким подходом. Общий негатив в американо-российских отношениях не может не сказаться на контроле над вооружениями. Невозможно рассматривать эти вопросы в отрыве от военно-политических и геостратегических реалий», — подытожил посол.

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Екатерина Подвигина
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