Российский пенсионер нашел человеческий скелет на своем дачном участке

В Ленобласти дачник, копаясь в огороде, нашел человеческий скелет

В Ленинградской области дачник нашел на своем огороде человеческий скелет. Об этом сообщает РЕН ТВ.

83-летний петербургский пенсионер готовил почву к сезону и, копаясь в земле, наткнулся на скелетированные останки. Он вызвал полицию.

Прибывшие силовики изъяли с места десять фрагментов бетонной отмостки, четыре кирпича, фрагмент бетонной плиты, образцы грунта, корни кустарника, куски полиэтиленового мешка и материю красного цвета.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Останки отправлены на экспертизу для установления причин смерти и личности погибшего.

20 апреля сообщалось, что в центре Москвы обнаружены человеческие останки в здании, находящемся на реставрации. Строители вели работы на улице Малая Никитская. Они вскрыли полы и примерно на глубине полутора метров наткнулись на закопанные обломки черепа, ребро и два вида костей. На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Начата проверка. До реставрации в здании располагалась музыкальная студия.