Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:33, 20 апреля 2023Силовые структуры

Российский пенсионер нашел человеческий скелет на своем дачном участке

В Ленобласти дачник, копаясь в огороде, нашел человеческий скелет

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Ленинградской области дачник нашел на своем огороде человеческий скелет. Об этом сообщает РЕН ТВ.

83-летний петербургский пенсионер готовил почву к сезону и, копаясь в земле, наткнулся на скелетированные останки. Он вызвал полицию.

Прибывшие силовики изъяли с места десять фрагментов бетонной отмостки, четыре кирпича, фрагмент бетонной плиты, образцы грунта, корни кустарника, куски полиэтиленового мешка и материю красного цвета.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Останки отправлены на экспертизу для установления причин смерти и личности погибшего.

20 апреля сообщалось, что в центре Москвы обнаружены человеческие останки в здании, находящемся на реставрации. Строители вели работы на улице Малая Никитская. Они вскрыли полы и примерно на глубине полутора метров наткнулись на закопанные обломки черепа, ребро и два вида костей. На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Начата проверка. До реставрации в здании располагалась музыкальная студия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Назван кандидат на пост нового командующего Тихоокеанским флотом
Найдено мешающее работе Starlink на Украине оружие
Военный ВСУ рассказал о гибели почти всего взвода за день боев в Артемовске
Забившие насмерть учительницу из-за плохих оценок школьники признали свою вину
В аэропорту Пулково объявили тревогу из-за протечки топлива из самолета
Лукашенко заявил о попытках втянуть Белоруссию и Россию в третью мировую
В Москве мужчина два года совращал семилетнего сына коллеги
Россиянкам назвали модные купальники на лето
ФСБ задержала иностранного студента российского вуза за пропаганду терроризма
Глава Орловской области выдвинул предложение после смертельного нападения собак
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.