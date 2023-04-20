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10:14, 20 апреля 2023Силовые структуры

Человеческие останки найдены в реставрируемом здании в центре Москвы

Строители нашли человеческие останки в реставрируемом здании музстудии в центре Москвы

Фото: Jon Butterworth / Unsplash

В центре Москвы обнаружены человеческие останки в здании, находящемся на реставрации. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Строители вели работы на улице Малая Никитская. Они вскрыли полы и примерно на глубине полутора метров наткнулись на закопанные обломки черепа, ребро и два вида костей. На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Начата проверка. Останки отправлены на экспертизу для установления причин смерти и личности погибшего.

До реставрации в здании располагалась музыкальная студия.

17 апреля сообщалось, что в Ленинградской области нашли фрагмент человеческого тела. Вечером прохожий заметил у гаражей человеческую ногу в бежевом носке. Она была завернута в полиэтиленовый пакет.

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Любовь Ширижик
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