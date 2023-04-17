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09:34, 17 апреля 2023Силовые структуры

В российском регионе прохожий нашел завернутую в пакет человеческую ногу

В Ленинградской области прохожий обнаружил рядом с гаражами человеческую ногу в пакете

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ленинградской области нашли фрагмент человеческого тела. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, вечером 16 апреля прохожий заметил у гаражей на малой Батарейной горе в Выборге человеческую ногу в бежевом носке. Она была завернута в полиэтиленовый пакет.

В настоящий момент обнаруженную ногу отправили на экспертизу, чтобы определить причину смерти и личность погибшего.

Ранее стало известно, что в Балашихе дворник нашла у мусоросборника тело женщины в простыне, по делу проходит дочь.

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Екатерина Власова
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