В Арктике вскроют пять закрытых и потерянных после смерти Сталина скважин

В Арктике вскроют пять законсервированных в 1954 году углеразведочных скважин

Участники экспедиции Арктического и антарктического НИИ (ААНИИ) на норвежский архипелаг Шпицберген обнаружили пять закрытых и потерянных после смерти советского лидера Иосифа Сталина углеразведочных скважин. Об этом сообщается на сайте ААНИИ.

«Важным результатом работ стало также обнаружение пяти законсервированных в 1954 году углеразведочных скважин», — говорится в сообщении пресс-службы института.

Исследователи планируют согласовать с трестом «Арктикуголь» вскрытие скважин для дальнейшего изучения. Это даст возможность узнать колебания температуры вечной мерзлоты Шпицбергена за последние 70 лет.

Известно, что разведка полезных ископаемых, в частности угля, на территории Норвегии была в поле зрения Сталина. Так, в диссертации «Социально-экономическая деятельность СССР/России на Шпицбергене в условиях его особого международного статуса» приводится директива Сталина наркому иностранных дел СССР Вячеславу Молотову перед его поездкой в Берлин в ноябре 1940 года. В ней говорится, что на архипелаге должна быть обеспечена работа угольной концессии Советского Союза.

Кроме того, известно, что рабочие «Арктикугля» в конце 1940-х годов направили Сталину письмо, в котором описали бедственное положение шахтеров на острове.

«В 1946 году, когда прибыли сюда первые советские полярники, наши рудники на острове представляли сплошные груды развалин. Не было жилых помещений, промышленных объектов, электростанции, воды и топлива. На руднике Баренцбург догорал угольный склад, на руднике Грумант-Сити бушевали два подземных пожара», — говорилось в обращении.

Деятельность советских горняков на норвежском острове продолжилась и после смерти Сталина. Так, 1954 году в Баренцбурге принимали норвежскую правительственную делегацию, а в советском консульстве в честь гостей был дан прием.

Ранее стало известно, что в России планируют принять закон, разрешающий частную добычу золота в Арктике. Вице-премьер России Юрий Трутнев заявил, что в случае принятия законопроекта до конца года в пилотном режиме он заработает уже в следующем, 2024 году.