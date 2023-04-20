Нидерланды анонсировали закупку снарядов для Украины

МО Нидерландов анонсировало совместную закупку снарядов калибром 155-мм для Украины

Нидерланды совершат совместную закупку снарядов для Украины, анонсировало Минобороны (МО) страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нидерланды примут участие в двух инициативах, направленных на совместную закупку артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Первая — это взнос в размере 130 миллионов евро в Европейское оборонное агентство (EDA), еще 130 миллионов евро пойдут на инициативу Германии по совместной закупке военной техники», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее власти Дании и Нидерландов решили пожертвовать Киеву западные танки. Ожидается, что танки модификации Leopard 2A4 будут закуплены у третьих стран и отремонтированы.