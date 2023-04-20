Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:15, 20 апреля 2023Мир

Дания и Нидерланды пожертвуют Украине западные танки

Reuters: Дания и Нидерланды вместе отправят 14 танков Leopard 2 на Украину

Фото: Morris Mac Matzen / Reuters

Дания и Нидерланды совместно пожертвуют из своих запасов 14 танков Leopard 2 для Украины. Об этом заявил врио министра обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен, сообщает Reuters.

Эту информацию также подтвердил министр иностранных дел Дании Ларса Локке Расмуссен. Ожидается, что танки модификации Leopard 2A4 будут вместе закуплены у третьих стран и отремонтированы. Их отправка ожидается в первом квартале 2024 года.

1 апреля глава Минобороны ФРГ Борис Писториус рассказал, что страны НАТО отправят Украине два батальона танков Leopard 2 и четыре батальона Leopard 1, но не больше, чем запланировано.

В марте замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что страна получила от Запада около 50-60 танков, но этого недостаточно для контрнаступления. По его словам, Россия может производить или приводить в боеспособность до 10 танков ежедневно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Назван кандидат на пост нового командующего Тихоокеанским флотом
Забившие насмерть учительницу из-за плохих оценок школьники признали свою вину
В аэропорту Пулково объявили тревогу из-за протечки топлива из самолета
Лукашенко заявил о попытках втянуть Белоруссию и Россию в третью мировую
В Москве мужчина два года совращал семилетнего сына коллеги
Россиянкам назвали модные купальники на лето
ФСБ задержала иностранного студента российского вуза за пропаганду терроризма
Глава Орловской области выдвинул предложение после смертельного нападения собак
Польша предложила Евросоюзу запретить ввоз продуктов с Украины
Стало известно о съемках сериала по «Сумеркам»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.