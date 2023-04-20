Дания и Нидерланды пожертвуют Украине западные танки

Reuters: Дания и Нидерланды вместе отправят 14 танков Leopard 2 на Украину

Дания и Нидерланды совместно пожертвуют из своих запасов 14 танков Leopard 2 для Украины. Об этом заявил врио министра обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен, сообщает Reuters.

Эту информацию также подтвердил министр иностранных дел Дании Ларса Локке Расмуссен. Ожидается, что танки модификации Leopard 2A4 будут вместе закуплены у третьих стран и отремонтированы. Их отправка ожидается в первом квартале 2024 года.

1 апреля глава Минобороны ФРГ Борис Писториус рассказал, что страны НАТО отправят Украине два батальона танков Leopard 2 и четыре батальона Leopard 1, но не больше, чем запланировано.

В марте замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что страна получила от Запада около 50-60 танков, но этого недостаточно для контрнаступления. По его словам, Россия может производить или приводить в боеспособность до 10 танков ежедневно.