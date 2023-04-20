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13:46, 20 апреля 2023Бывший СССР

Солдаты ВСУ пожаловались на отправку на передовую без питания и вооружения

Бойцы 129-й бригады ВСУ пожаловались на отсутствие тяжелого вооружения и эвакуации раненых

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Солдаты 129-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались, что командование отправило их на передовую, не предоставив необходимое тяжелое вооружение, питание и не организовав эвакуацию раненых. Видео жалобы опубликовал Telegram-канал «Форпост».

В частности, украинские военнослужащие заявили, что у них отсутствовали связь, артиллерия, тяжелое вооружение, разведка и аэроразведка, а также еда и питьевая вода, а также не была налажена эвакуация раненых.

Командование же не отвечало на их запросы, что привело к высоким потерям в подразделении. Рота 129-й бригады ВСУ выразила недоверие своему начальству.

Ранее солдат ВСУ рассказал о гибели почти всего взвода за один день боев в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут), только трое военных не были убиты или ранены. С его слов, взвод обстреливали из минометов, танков и самолетов, беспилотники сбрасывали на них бомбы.

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Алевтина Запольская
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