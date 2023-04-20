Стало известно о состоянии укушенной гремучей змеей под Москвой женщины

РЕН ТВ: состояние укушенной гремучей змеей в Подмосковье женщины ухудшилось

Состояние укушенной гремучей змеей жительницы Подмосковья ухудшилось и оценивается как тяжелое. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает РЕН ТВ.

Женщину перевели в реанимацию. Она в сознании. Недавно ее навещали родственники.

О происшествии стало известно днем ранее, 19 апреля. Уточнялось, что 27-летняя пострадавшая держала пресмыкающееся в качестве домашнего питомца. При госпитализации ее состояние оценивалось как стабильное средней степени тяжести.

Яд гремучников смертелен для человека. Без оказания медицинской помощи пострадавший может умереть в течение 48 часов после укуса.