Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:58, 20 апреля 2023Россия

Стало известно о состоянии укушенной гремучей змеей под Москвой женщины

РЕН ТВ: состояние укушенной гремучей змеей в Подмосковье женщины ухудшилось

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Состояние укушенной гремучей змеей жительницы Подмосковья ухудшилось и оценивается как тяжелое. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает РЕН ТВ.

Женщину перевели в реанимацию. Она в сознании. Недавно ее навещали родственники.

О происшествии стало известно днем ранее, 19 апреля. Уточнялось, что 27-летняя пострадавшая держала пресмыкающееся в качестве домашнего питомца. При госпитализации ее состояние оценивалось как стабильное средней степени тяжести.

Яд гремучников смертелен для человека. Без оказания медицинской помощи пострадавший может умереть в течение 48 часов после укуса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В Тихоокеанском флоте прокомментировали ситуацию с отставкой командующего
Часть НИИ Склифосовского в Москве закрыли из-за выпившего 30 таблеток мужчины
Трое кадетов в российском интернате избили одноклассника и попали на видео
Пересильд призвала космонавтов прекратить ее травлю
Объяснены механизмы возникновения зависимостей
Иностранный турист погиб во время сплава по горной реке в России
Путин дал муниципалитетам поручение по семьям участников СВО
Невест призвали отказаться от «устаревших» белых платьев на свадьбу
Стало известно о состоянии укушенной гремучей змеей под Москвой женщины
«Лимонадный отравитель» вновь предстанет перед судом в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.