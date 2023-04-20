65 сотрудников ГИБДД уличили в оформлении более 500 авто по одинаковым полисам

На Ставрополье 65 сотрудников ГИБДД уличили в оформлении 500 авто по одинаковым полисам

Сотрудники собственной безопасности МВД начали проверку регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД по Ставропольскому краю и уличили 65 полицейских в оформлении более 500 авто по полисам с одинаковыми сериями и номерами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В схеме участвовали госинспекторы, старшие инспекторы, замначальники и начальники отделений. Подобные нарушения были выявлены в Ставрополе, Лермонтове, Невинномысске, Буденновске, Георгиевске, Михайловске и Светлограде.

Решается вопрос о возбуждении дела по статье о халатности. Выясняется, почему правоохранители, получая от граждан одинаковые полисы ОСАГО, делали вид, что не замечают этого, и выдавали необходимые документы, хотя должны были оформлять отказы.

Ранее сообщалось, что в Астрахани подполковник полиции заменил 10 килограммов героина в камере хранения улик на песок.