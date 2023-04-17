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20:12, 17 апреля 2023Силовые структуры

Российского полицейского заподозрили в подмене 10 килограммов героина на песок

В Астрахани подполковник полиции заменил 10 кг героина в камере хранения улик на песок

Фото: РИА Новости

В Астрахани подполковник полиции стал фигурантом уголовного дела — его подозревают в подмене 10 килограммов героина в камере хранения улик на семь килограммов песка. Об этом сообщает Baza.

Крупную партию героина изъяли в 2013 году и отправили в камеру хранения улик отдела транспортной полиции. Но недавняя проверка в камере хранения выявила подмену, после чего во всем отделе полиции назначили внеплановую инвентаризацию вещественных доказательств.

До 2015 года заподозренный в преступлении подполковник занимал должность начальника тыла и имел доступ в камеру хранения. В ноябре 2022 года россиянин уволился со службы по выслуге лет после четверти века службы в правоохранительных органах.

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Любовь Ширижик
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