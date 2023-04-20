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07:41, 20 апреля 2023Мир

Стало известно о разногласиях Франции и Польши в вопросах помощи Украине

Politico: Франция и Польша поспорили во время переговоров о закупке боеприпасов для Киева

Фото: Wiktor Dabkowski / Globallookpress.com

У Франции и Польши возникли разногласия в ходе переговоров о закупке Евросоюзом (ЕС) боеприпасов для Украины, передает издание Politico.

Уточняется, что причиной спора послужила позиция Франции, которая призывает заключать контракты на покупку боеприпасов только с компаниями из ЕС. Такое предложение не поддержали Польша и ряд других стран-членов объединения, считающие, что в список также следует включить американские и британские компании.

Как сообщает газета, французский посол обвинил своего польского коллегу в том, что тот публично заявил, что власти Франции препятствуют заключению окончательной сделки. В ответ польский дипломат отметил, что позиция Парижа только мешает переговорам.

По данным издания, положить конец спору попыталась Швеция, предложив обновленный текст соглашения, согласно которому контракты можно будет заключать с «экономическими операторами, созданными в союзе и Норвегии». При этом в документе также уточнялось, что «директива не должна создавать прецедент».

В марте лидеры стран Евросоюза подтвердили обещание поставить Украине вооружение. Киеву будут преданы боеприпасы класса «земля — земля», артиллерийские снаряды и при необходимости ракеты.

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Марина Совина
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