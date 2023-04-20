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21:37, 20 апреля 2023Мир

В США запретили трансгендерам участвовать в школьных женских соревнованиях

Конгрессмены США запретили допускать трансгендеров к школьным женским соревнованиям

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В США палата представителей конгресса приняла законопроект, который запрещает школам допускать трансгендерам участвовать в женских соревнованиях. Инициатива конгрессменов утверждена голосами 219 членов, при этом 203 человека высказались против, пишет РИА Новости.

«Законопроект запрещает школьным спортивным программам допускать лиц, чей биологический пол при рождении был мужским, к участию в программах, предназначенных для женщин или девочек», — говорится в документе.

По задумке 94 авторов, законопроект призван защитить девушек в спорте от конкуренции со стороны сменивших пол мужчин. При этом законопроект имеет мало шансов пройти в сенат, который находится под контролем демократов.

В октябре прошлого года волейболисткам американской школы в штате Вермонт запретили использовать раздевалку на время расследования конфликта с участием трансгендерной спортсменки. Как сообщили СМИ, часть спортсменок и их родителей высказалась против нахождения волейболистки с ними в одном помещении.

Международный олимпийский комитет в 2015 году ввел правило относительно трансгендеров. Согласно ему, любой трансгендер может участвовать в женских соревнованиях, если уровень тестостерона в его организме не превышает допустимое значение.

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Марина Совина
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