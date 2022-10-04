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Волейболисткам американской школы запретили вход в раздевалку из-за трансгендера

Волейболисткам школы в США запретили вход в раздевалку из-за конфликта с трансгендером

Фото: Michelle Myers / Unsplash

Волейболисткам американской школы в штате Вермонт запретили использовать раздевалку на время расследования конфликта с участием трансгендерной спортсменки. Об этом сообщает ABS.

По информации источника, часть спортсменок и их родителей высказалась против нахождения трансгендерной волейболистки с ними в одном помещении. Отмечалось, что конфликт начался с комментария от трансгендера во время переодевания, который не понравился остальным.

После этого администрация школы инициировала расследование, Там заявили, что в соответствии с законодательством штата трансгендерный студент не должен пользоваться раздевалкой или туалетом, которые противоречат его гендерной идентичности.

Международный олимпийский комитет в 2015 году ввел правило относительно трансгендеров. Согласно ему любой трансгендер может участвовать в женских соревнованиях, если уровень тестостерона в его организме не превышает допустимое значение.

Анастасия Борисова
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