В Германии оценили возможность прямой интервенции НАТО на Украину

В Бундестаге заявили, что ни один европейский солдат не ступит на территорию Украины

Ни один европейский солдат не ступит на территорию Украины ради помощи Киеву. Об этом заявила председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, сообщает ТАСС

«На Украине не будет сухопутных войск [НАТО]. Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю. На Украине [также] не будет [европейских истребителей], ни Tornado, ни Eurofighter», — заявила она, добавив, что украинские пилоты вряд ли смогут быстро получить необходимую квалификацию для управления этими истребителями.

Вместе с этим политик отметила, что Берлин выступает за отправку Киеву советских истребителей МиГ-29.

Ранее стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев. В начале апреля в Киев также приезжала генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, об этом сообщала заместитель главы министра иностранных дел (МИД) Украины Эмине Джапарова.