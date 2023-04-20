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11:11, 20 апреля 2023Мир

В Германии оценили возможность прямой интервенции НАТО на Украину

В Бундестаге заявили, что ни один европейский солдат не ступит на территорию Украины

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Ни один европейский солдат не ступит на территорию Украины ради помощи Киеву. Об этом заявила председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, сообщает ТАСС

«На Украине не будет сухопутных войск [НАТО]. Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю. На Украине [также] не будет [европейских истребителей], ни Tornado, ни Eurofighter», — заявила она, добавив, что украинские пилоты вряд ли смогут быстро получить необходимую квалификацию для управления этими истребителями.

Вместе с этим политик отметила, что Берлин выступает за отправку Киеву советских истребителей МиГ-29.

Ранее стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев. В начале апреля в Киев также приезжала генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, об этом сообщала заместитель главы министра иностранных дел (МИД) Украины Эмине Джапарова.

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Виктория Кондратьева
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