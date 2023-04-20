Россиянам назвали первые симптомы смертельно опасной болезни

Дерматовенеролог Иванов назвал судороги и спазмы в мышцах первыми симптомами столбняка

Врач-дерматовенеролог Роман Иванов рассказал о первых симптомах столбняка — смертельно опасного заболевания, которое может привести к инвалидности и к смерти. Его слова приводят «Известия».

Иванов предупредил россиян, что столбняк — инфекционное заболевание, поражающее нервную систему. Им можно заразиться, поранившись грязными или ржавыми предметами, например лопатой, ржавым гвоздем или шампуром. При этом симптомы смертельно опасной болезни проявляются не сразу: с момента пореза до первых проявлений может пройти до трех недель, объяснил врач. Сначала у человека появляется чувство подергивания в области раны. Затем по мере распространения вируса возникают повторяющиеся болезненные спазмы во всем теле, длительность которых может достигать нескольких минут.

Еще одним симптомом столбняка Иванов назвал затрудненность дыхания, спровоцированную спазмами мышц шеи и живота, а также сложность или невозможность закрыть рот из-за сведенных судорогами мышц челюсти.

Чтобы избежать заражения столбняком, врач рекомендовал всем, кто планирует весной и летом трудиться в саду или на огороде, соблюдать осторожность и обязательно пройти вакцинацию.

Самое важное при «грязных» порезах и ссадинах — как можно скорее обратиться к врачу, даже если никаких симптомов пока нет. Врач промоет и обработает рану и назначит прививку, если с момента последней вакцинации от столбняка прошло более 10 лет или ее дата неизвестна Роман Иванов врач-дерматовенеролог

Ран врач-терапевт Татьяна Романенко предупредила россиян об опасных причинах жжения, покалывания или онемения в конечностях. Она рассказала, что подобные симптомы характерны для сахарного диабета и опухоли головного мозга.