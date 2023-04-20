Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:36, 20 апреля 2023Забота о себе

Россиянам назвали первые симптомы смертельно опасной болезни

Дерматовенеролог Иванов назвал судороги и спазмы в мышцах первыми симптомами столбняка

Фото: Zay Nyi Nyi / Shutterstock / Fotodom

Врач-дерматовенеролог Роман Иванов рассказал о первых симптомах столбняка — смертельно опасного заболевания, которое может привести к инвалидности и к смерти. Его слова приводят «Известия».

Иванов предупредил россиян, что столбняк — инфекционное заболевание, поражающее нервную систему. Им можно заразиться, поранившись грязными или ржавыми предметами, например лопатой, ржавым гвоздем или шампуром. При этом симптомы смертельно опасной болезни проявляются не сразу: с момента пореза до первых проявлений может пройти до трех недель, объяснил врач. Сначала у человека появляется чувство подергивания в области раны. Затем по мере распространения вируса возникают повторяющиеся болезненные спазмы во всем теле, длительность которых может достигать нескольких минут.

Материалы по теме:
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться» Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться»Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
7 ноября 2019
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022

Еще одним симптомом столбняка Иванов назвал затрудненность дыхания, спровоцированную спазмами мышц шеи и живота, а также сложность или невозможность закрыть рот из-за сведенных судорогами мышц челюсти.

Чтобы избежать заражения столбняком, врач рекомендовал всем, кто планирует весной и летом трудиться в саду или на огороде, соблюдать осторожность и обязательно пройти вакцинацию.

Самое важное при «грязных» порезах и ссадинах — как можно скорее обратиться к врачу, даже если никаких симптомов пока нет. Врач промоет и обработает рану и назначит прививку, если с момента последней вакцинации от столбняка прошло более 10 лет или ее дата неизвестна

Роман Ивановврач-дерматовенеролог

Ран врач-терапевт Татьяна Романенко предупредила россиян об опасных причинах жжения, покалывания или онемения в конечностях. Она рассказала, что подобные симптомы характерны для сахарного диабета и опухоли головного мозга.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Минобороны проверит граждан новых регионов России на участие в АТО в Донбассе
Появилось видео с перевернувшимся под Тулой ракетным комплексом С-400
Заключенный покончил с собой в российской колонии
«Ювентусу» отменили наказание по делу о финансовых махинациях
В Подмосковье «особенных детей» адаптируют к жизни через хоккей
Малый драматический театр перенес спектакли «Гамлет» с Данилой Козловским
Лавров увидел подтверждение оценок России в отношении исполнения зерновой сделки
Эксперты рассказали об опасности поддельных Wi-Fi-сетей
Ракетный комплекс С-400 вылетел в кювет и перевернулся на российской трассе
Известный турецкий блогер исполнил танец живота в Москве и разозлил горожан
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.