Россиян предупредили об опасных причинах покалывания в руках и ногах

Терапевт Татьяна Романенко: покалывание в руках и ногах бывает при вирусах и опухоли мозга

Врач-терапевт Татьяна Романенко предупредила россиян об опасных причинах жжения, покалывания или онемения в конечностях. В беседе с «Москвой 24» она рассказала, что эти симптомы встречается при сахарном диабете, вирусах и опухоли головного мозга.

По словам специалистки, чаще всего онемение рук или ног, чувство появления мурашек и жжения в конечностях бывает после долгого пребывания в неудобной позе. Неприятные ощущения быстро проходят, как только восстанавливается нормальное функционирование нервных волокон. Однако в некоторых случаях полноценной работе нейронов препятствуют различные заболевания, объяснила врач.

При сахарном диабете развивается диабетическая нейропатия, то есть нервные волокна поражаются глюкозой. И это может вызывать онемение рук, ног, ощущение бегания мурашек, жжение и так далее Татьяна Романенко врач-терапевт

Романенко добавила, что потеря чувствительности рук и ног бывает при инфекционных заболеваниях, если вирусы поражают нервные волокна, а также является одним из симптомов развития опухолевых процессов в головном мозге.

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