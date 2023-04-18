Названа смертельная опасность болей в желудке после еды

Хирург Кинросс: боль и вздутие живота после еды могут говорить о раке кишечника

Некоторые симптомы, появляющиеся после еды, могут говорить о развитии рака кишечника, рассказал специализирующийся на колоректальных операциях британский хирург Джеймс Кинросс. О смертельной опасности симптомов, которые легко пропустить, он побеседовал с Mirror.

По словам Кинросса, один из самых ярких симптомов рака кишечника — боль в желудке или вздутие после еды. Он указал на то, что из-за этого человек начинает меньше есть и заметно теряет вес.

Кроме того, добавил врач, на развитие онкологического заболевания кишечника могут указывать кровь в стуле, на унитазе или туалетной бумаге, изменение характера дефекации, а также боль или ощутимая опухоль в животе или заднем проходе.

Ранее 45-летняя британка, специалистка в области ИТ-консалтинга Таня Лейрд в апреле 2018 года заметила необычное вздутие живота, которое списала на привычку питаться как попало, а позже обнаружила, что смертельно больна. После обследования ей поставили диагноз: у нее оказался рак прямой кишки в терминальной стадии.

