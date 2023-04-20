В НАТО заявили о значительном наращивании поставок техники на Украину

Столтенберг заявил, что НАТО уже поддержала Украину на 150 миллиардов евро

Страны НАТО наращивают поставки самолетов, танков и другой бронетехники в интересах Украины, направленная Киеву помощь уже достигла суммы в 150 миллиардов евро. Об этом во время визита в Киев заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

«Генсек подчеркнул, что союзники по НАТО оказали поддержку Украине на сумму более 150 миллиардов евро. <…> Союзники поставляют больше самолетов, танков и бронетехники, а фонд НАТО для Украины оказывает срочную поддержку», — заявил Столтенберг, назвав это помощью, которая «имеет реальное значение на поле боя».

Также Столтенберг пообещал помочь Вооруженным силам Украины добиться полной оперативной совместимости с военными подразделениями Североатлантического альянса. Он также заверил, что в свое время Украина станет членом НАТО.