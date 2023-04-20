Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:22, 20 апреля 2023Мир

В НАТО заявили о значительном наращивании поставок техники на Украину

Столтенберг заявил, что НАТО уже поддержала Украину на 150 миллиардов евро

Фото: Alina Yarysh / Reuters

Страны НАТО наращивают поставки самолетов, танков и другой бронетехники в интересах Украины, направленная Киеву помощь уже достигла суммы в 150 миллиардов евро. Об этом во время визита в Киев заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

«Генсек подчеркнул, что союзники по НАТО оказали поддержку Украине на сумму более 150 миллиардов евро. <…> Союзники поставляют больше самолетов, танков и бронетехники, а фонд НАТО для Украины оказывает срочную поддержку», — заявил Столтенберг, назвав это помощью, которая «имеет реальное значение на поле боя».

Также Столтенберг пообещал помочь Вооруженным силам Украины добиться полной оперативной совместимости с военными подразделениями Североатлантического альянса. Он также заверил, что в свое время Украина станет членом НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось о ходе боев за Артемовск
Набиуллина предупредила об опасности резких скачков цен
В Киргизии призвали развивать государственный язык на кириллице
В России предложили запустить новый вид льготной ипотеки
Путин высказался об отправившихся в зону СВО чиновниках
Правящая партия Молдавии обвинила мэра Кишинева в работе на Россию
Унесенная течением 17-летняя девушка провела 22 часа на доске в открытом океане
Правительство Израиля обвинили в бездействии против атак на христиан и мусульман
Власти Судана оценили вероятность политической миграции в Россию
Опубликована карта боевых действий на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.