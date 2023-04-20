В российской клубнике обнаружили многократное превышение антибиотиков

«Известия»: в российской клубнике выявили 20-кратное превышение антибиотиков

Россельхознадзор выявил многократное превышение содержания антибиотиков в клубнике, которая выращивается в парниковых условиях. Об этом на совещании в Госдуме сообщил замруководителя ведомства Антон Кармазин, передают «Известия».

По его словам, речь идет о тетрациклине. Этот антибиотик применяется для лечения широкого ряда заболеваний, от пневмонии и ангины до гонореи, тифа и менингита.

В Россельхознадзоре объяснили, что в растениеводстве антибиотики могут использовать для лучшей сохранности при транспортировке. При этом допустимые уровни содержания таких веществ в растительной продукции законодательно не регламентируются.

Всего же за три месяца с начала года было зафиксировано 1,7 тысячи случаев превышения максимально допустимых показателей токсичных веществ, в том числе в импортной продукции.

В марте Роскачество проверило роллы «Филадельфия», закупленные для проверки в российских ресторанах японской кухни и магазинах, и нашло в части продукции кишечную палочку. Нарушения были обнаружены в изделиях из сети магазинов «ВкусВилл» и Spar, магазинов японской кухни «Суши-Маркет», «Суши Wok», Pizza Sushi Wok и службы доставки Yami Yami. Кроме того, по результатам исследования в роллах из перечисленных заведений и других магазинов и ресторанов были выявлены превышения по количеству микроорганизмов.