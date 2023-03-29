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14:30, 29 марта 2023Экономика

Названы производители роллов «Филадельфия» с найденной кишечной палочкой

Роскачество назвало магазины и рестораны, в которых нашли кишечную палочку в роллах

Фото: Food Photographer / Unsplash

Роскачество проверило роллы «Филадельфия», закупленные для проверки в российских ресторанах японской кухни и магазинах, и нашло кишечную палочку в изделиях из сети магазинов «ВкусВилл» и Spar, магазинов японской кухни «Суши-Маркет», «Суши Wok», Pizza Sushi Wok и службы доставки Yami Yami. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте организации.

Кроме того, по результатам исследования в роллах из перечисленных заведений были выявлены превышения по количеству микроорганизмов. Аналогичные нарушения нашли и в продукции торговых сетей «Азбука Вкуса» и Globus, магазине «СУШИСЕТ», а также ресторанов японской кухни «Нияма», «Планета суши», «Тануки», «Якитория». Примечательно, что превышение нормы отмечается и в изделиях заведений премиум-класса Shore House (Novikov Group) и BLUEFIN.

Как уточняет Роскачество, наличие кишечной палочки в продукции свидетельствует о нарушении санитарно-гигиенических норм при производстве, а превышение по количеству микроорганизмов — о неправильном хранении готовой продукции.

В результате проверки организация также обнаружила бактерию листерию в роллах, закупленных в одном из сетевых японских ресторанов и магазине формата take-away. Помимо этого, в роллах из двух магазинов японской кухни в Москве были найдены бактерии золотистого стафилококка.

Первым о нарушениях при производстве самых популярных у россиян роллов заявил глава Роскачества Максим Протасов. Организация нашла заражение кишечной палочкой в 40 процентах готового продукта.

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Мария Грушко
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