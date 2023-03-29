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09:40, 29 марта 2023Экономика

Почти в половине самых популярных в России роллов нашли кишечную палочку

Глава Роскачества Протасов рассказал о наличии кишечной палочки в 40% роллов «Филадельфия»

Фото: MaryLucky / Shutterstock / Fotodom

Контрольная закупка самых популярных в России роллов «Филадельфия» показала, что 40 процентов готового продукта заражены кишечной палочкой. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава Роскачества Максим Протасов.

При этом он отметил, что нарушения найдены везде — и в специализированных магазинах формата take away, и в торговых сетях, и в ресторанах, в том числе премиум-сегмента. А что касается превышения по количеству микроорганизмов, то найти образец продукта, соответствующий нормам, так и не удалось.

По словам Протасова, такой результат означает, что продукты хранятся неправильно, температурный режим не соблюдается, а в процессе приготовления нарушаются санитарно-гигиенические нормы.

Кроме того, глава Роскачества заметил, что не может назвать роллы рыбным изделием. Для такой маркировки в продукте должно быть более 40 процентов рыбы, а в роллах ее 9-31 процент в зависимости от удельного веса продукта. Организация намерена выступить с инициативой по нормированию микробиологических показателей в роллах.

Роскачество проводило проверку роллов с начала февраля. В середине месяца организация сообщила, что в сыре роллов «Филадельфия» из ресторана «Якитория» обнаружены фитостерины, что означает замену молочных жиров аналогами растительного происхождения.

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Платон Щукин
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