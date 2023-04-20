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09:40, 20 апреля 2023Ценности

Меган Маркл раскрыла секрет своей стройности

Жена принца Гарри Меган Маркл назвала секретом стройности йогу под названием «мокша»

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Жена принца Гарри Меган Маркл раскрыла секрет своей стройности. Материал на эту тему публикуют журналисты портала Express.

Герцогиня Сассекская Меган рассказала, что увлекается бегом и пилатесом, однако любимой активностью она назвала йога-практику под названием «мокша». Известно, что в ходе данной тренировки выполняются обычные асаны, однако занятия проходят при температуре от 36 до 40 градусов по Цельсию. В связи с этим за одно занятие сжигается около 700 килокалорий.

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В то же время знаменитость подчеркнула, что помимо спорта важно соблюдать правильное питание в течение недели. По словам Маркл, в основном она ест рыбу и овощи. «Но поесть вредное я тоже люблю! Так что в выходные можно оторваться по полной», — призналась бывшая актриса и добавила, что главное индивидуально подобрать правильные диету и план тренировок.

В декабре 2022 года журналисты Daily Mail раскрыли многомиллионную стоимость новой одежды Меган Маркл. Редакторы портала проанализировали предметы гардероба Маркл, в которых она появлялась на публике только в прошлом году. Выяснилось, что общая цена нарядов и украшений составила 78,9 тысячи фунтов стерлингов (около 8 миллионов рублей), что на 20 тысяч фунтов стерлингов (2 миллиона рублей) больше по сравнению с 2021 годом.

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Карина Черных
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