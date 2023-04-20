Жена принца Гарри Меган Маркл назвала секретом стройности йогу под названием «мокша»

Жена принца Гарри Меган Маркл раскрыла секрет своей стройности. Материал на эту тему публикуют журналисты портала Express.

Герцогиня Сассекская Меган рассказала, что увлекается бегом и пилатесом, однако любимой активностью она назвала йога-практику под названием «мокша». Известно, что в ходе данной тренировки выполняются обычные асаны, однако занятия проходят при температуре от 36 до 40 градусов по Цельсию. В связи с этим за одно занятие сжигается около 700 килокалорий.

В то же время знаменитость подчеркнула, что помимо спорта важно соблюдать правильное питание в течение недели. По словам Маркл, в основном она ест рыбу и овощи. «Но поесть вредное я тоже люблю! Так что в выходные можно оторваться по полной», — призналась бывшая актриса и добавила, что главное индивидуально подобрать правильные диету и план тренировок.

В декабре 2022 года журналисты Daily Mail раскрыли многомиллионную стоимость новой одежды Меган Маркл. Редакторы портала проанализировали предметы гардероба Маркл, в которых она появлялась на публике только в прошлом году. Выяснилось, что общая цена нарядов и украшений составила 78,9 тысячи фунтов стерлингов (около 8 миллионов рублей), что на 20 тысяч фунтов стерлингов (2 миллиона рублей) больше по сравнению с 2021 годом.

