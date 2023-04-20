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06:57, 20 апреля 2023Мир

Названа дата саммита президентов США и Южной Кореи

Yonhap: саммит президентов США Джо Байдена и Южной Кореи Юн Сок Ёля состоится 26 апреля

Фото: Leah Millis / Pool / Reuters

Саммит президентов США Джо Байдена и Южной Кореи Юн Сок Ёля состоится 26 апреля в Белом доме после официальной церемонии приветствия. Такую дату назвал первый заместитель советника по национальной безопасности Южной Кореи Ким Тхэ Хе, сообщает агентство Yohnhap.

Отмечается, что южнокорейский лидер посетит США с государственным визитом с 24 по 29 апреля. Ожидается, что 27 апреля он выступит с речью на совместном заседании Конгресса, после чего пообедает с госсекретарем США Энтони Блинкеном и вице-президентом Камалой Харрис. Также в рамках визита Юн Сок Ёль выступит с речью в Гарвардском университете и встретится с учеными в области цифровых технологий и биологии в Массачусетском технологическом институте.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль допустил, что страна может разместить у себя ядерное оружие США или создать собственное, если ситуация с провокациями со стороны КНДР усугубится.

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