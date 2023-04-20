Диетолог назвала лучшие продукты для ужина

Диетолог Круглова: минимум половину ужина должны составлять овощи

Лучшими продукты для ужина являются овощи, считает диетолог Наталья Круглова. Рекомендации по меню для последнего приема пищи в сутках она назвала в беседе с NEWS.RU.

По словам Кругловой, свежие или обработанные овощи и листовая зелень должны составлять минимум половину от общего объема ужина. Еще 25 процентов — цельнозерновые продукты, например, гречка, нешлифованный рис, цельнозерновые макароны, киноа, бобовые.

Диетолог призвала отказаться от красного мяса на ужин, чтобы не испытывать тяжесть в желудке и проблемы со сном. Вместо этого она рекомендовала остановить выбор на рыбе или птице.

Ранее Круглова указала на важность приема пищи в середине дня. «Если обед пропустить или заменить перекусом, то есть риск переедания вечером и, как следствие, набора лишнего веса. Для обеда обязательны сложные углеводы, белок: рис, гречка, овощи или овощной суп, салаты, цельнозерновые продукты», — сказала она.